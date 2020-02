OL - Tousart justifie le choix du Hertha Berlin

Actuellement à la lutte pour accrocher une qualification en Ligue des Champions avec l'Olympique Lyonnais à l'issue de la saison, Lucas Tousart veut terminer sur une bonne note avec le club rhodanien qu'il a rejoint il y a cinq ans. Vendu au Hertha Berlin (24M€) cet hiver et prêté à l'OL dans la foulée, le milieu français rejoindra la Bundesliga la saison prochaine. Dans un entretien pour L'Equipe paru ce samedi, le capitaine des Espoirs a justifié son choix de rejoindre le club de la capitale allemande.

"Celle-là, je m'y attendais... C'est vrai que le choix peut paraître un peu bizarre, mais il est très réfléchi. Il y a toujours une part de risque dans un transfert, mais j'ai senti la confiance des dirigeants et de Jürgen Klinsmann (l'entraîneur). Berlin, c'est la capitale, un gros investisseur (Tenor Holding) est arrivé et ils ont envie de faire les choses bien. La Bundesliga est un gros championnat et je me suis dit qu'être au début du projet pouvait être intéressant" a confié le Lyonnais.