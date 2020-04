OL - Tousart ne cache pas ses appréhensions sur la reprise

À l'approche de la fin du confinement et alors que la Ligue 1 espère rouvrir ses portes le 17 juin, Lucas Tousart (22 ans), le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, a fait part de certaines inquiétudes quant à une possible reprise de la saison. Le numéro 22 du club rhodanien (24 matches joués en championnat cette saison, 2 buts et 2 passes décisives) se demande dans quelles conditions l'exercice va rependre.

"Il y a plein d’incertitudes. On ne sait pas si la situation sanitaire va s’améliorer, ce qu’il va se passer après. C’est le flou pour tout le monde. On se pose pas mal de questions. On ne sait pas ce que ça va changer dans l’avenir", a-t-il confié dans un entretien accordé sur le site officiel des Gones. "Il y a une part d’inquiétude et une part d’envie. On veut retrouver le terrain, mais on veut savoir comment, dans quelles conditions, si cela sera délicat dans la gestion des entraînements. Il y a trop d’incertitudes même si le staff et le doc préparent les choses pour notre retour", a-t-il poursuivi, et de conclure : "On entend tout et son contraire sur le déconfinement. On est dans le flou. C’est compliqué de vivre cela au jour le jour. Cela concerne tous les Français".