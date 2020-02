OL - Tousart se sent libéré après son transfert au Hertha Berlin

De passage en conférence de presse ce mardi, Lucas Tousart est revenu sur son mercato hivernal mouvementé et son transfert au Hertha Berlin. Le milieu de terrain, prêté à l'OL jusqu'à la fin de la saison, affirme qu'il joue dorénavant de manière libérée puisque son avenir est d'ores-et-déjà réglé.

"Je me sens bien. Le club et moi avons eu l’occasion de fixer cela dès le mercato hivernal. Ça me libère d’un poids puisque je sais déjà où je serai la saison prochaine. Ça me tenait à cœur de rester ici jusqu’à la fin de saison pour accomplir les objectifs du club. Ce transfert m’a libéré et ça se ressent je pense indirectement sur le terrain. Ça faisait longtemps que j’étais à Lyon, j’avais besoin de connaitre quelque chose de nouveau" explique Tousart. "Le Herta est un club qui va jouer les premiers rôles dans le futur, il y a eu un investisseur donc c’est aussi un pari sur l’avenir. J’ai beaucoup discuté avec des jeunes joueurs français qui jouent en Bundesliga, c’est un championnat qui réussit bien aux Français. Je pense que c’est un championnat qui peut me correspondre".