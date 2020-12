OL - Tout le monde sur le pont face à Nice, sauf Thiago Mendes

À la veille du déplacement sur le pelouse de l'OGC Nice, programmé ce samedi soir (21 heures, Allianz Riviera) dans le cadre de la 16ème journée de Ligue 1, Rudi Garcia, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, a fait un point sur son groupe en conférence de presse. Seul Thiago Mendes, sanctionné de trois matches de suspension, dont un avec sursis, pour son tacle non maîtrisé sur Neymar, sera absent face aux Aiglons. Une suspension plutôt clémente selon Rudi Garcia, qui estime que c'est "une bonne nouvelle" pour son équipe.

"On le récupérera face à Nantes mais il aura cette épée de Damoclès du sursis au-dessus de la tête", a toutefois regretté le technicien lyonnais. Le reste du groupe semble, pour l'instant, apte avant la dernière séance prévue en cette fin de journée. "On est 48 heures après un match donc on ne sait jamais si tout le monde a récupéré. Demain (samedi) ça ira. On va faire très attention sur l'entraînement qui arrive. Ce sera assez court, on va essayer d'épargner les gars sur le plan physique. Tout le monde est disponible", a conclu l'entraîneur des Gones.