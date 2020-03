OL - Traoré et Garcia évoquent une prise de conscience collective

L'Olympique Lyonnais est en grande forme avec trois victoires sur les trois derniers matchs, sur Metz, la Juventus et Saint-Etienne. Pour Bertrand Traoré, titulaire face à Saint-Etienne, les Lyonnais ont d'ailleurs pris conscience de leurs qualités depuis quelques semaines. "Depuis un moment, on essaie et quand tu essaies, ça finit par prendre. Il ne faut pas s'enflammer, c'est vrai qu'on a fait deux victoires en une semaine contre la Juve et Saint-etienne. Ca donne de la confiance mais il faut rester lucide. A partir de maintenant, chaque match que l'on va jouer sera capitale pour la fin de la saison. Il faut continuer à travailler" explique le Burkinabé.

Son entraîneur, Rudi Garcia, note aussi une amélioration de l'entente du groupe depuis le mois de janvier. "Le groupe s'est révélé au mois de janvier, j'aime quand ils sont débordants d'énergie, qu'ils se relèvent les uns les autres et montrent qu'on est une équipe sur le terrain. C'est ce qui se dégage. Il y a une force qui se dégage dans ce groupe et il faut l'entretenir. C'est important de faire les choses ensembles".