OL - Trois joueurs incertains pour défier City

A un peu plus de vingt-quatre heures du coup d'envoi de son quart de finale de Ligue des Champions, Rudi Garcia n'est pas assuré de disposer de l'intégralité de son groupe pour affronter Manchester City, samedi soir à Lisbonne. Sortis sur blessures face à la Juventus en 8e de finale retour, Maxwel Cornet et Jason Denayer sont encore légèrement incertains.

"On a un dernier entraînement tout à l'heure. On espère lever les derniers doutes sur Jason Denayer et Maxwel Cornet, mais ça devrait aller", a tout de même rassuré l'entraîneur lyonnais en conférence de presse. Tout en ajoutant que son latéral droit Kenny Tete, victime d'une "petite alerte au mollet", fera lui aussi un dernier test ce vendredi soir.