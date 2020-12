OL - Un an après sa grave blessure, Memphis Depay est heureux et apaisé

Le 15 décembre 2019, à l'occasion de la réception du Stade Rennais, Memphis Depay (26 ans) s'était très gravement blessé. Un an jour pour jour après ce terrible événement, l'attaquant néerlandais de l'Olympique Lyonnais se dit "heureux", bien dans ses baskets, et avoue que cette blessure lui a appris beaucoup de choses.

"C'est fou comme l'année est passée vite. Je me suis réveillé aujourd'hui en me rendant compte que c'est arrivé il y a un an. Aujourd'hui je suis capable de jouer et je suis heureux de cela. Je suis content de jouer au football, surtout à une période où des gens ne peuvent pas travailler, gagner de l'argent et subvenir aux besoins de leur famille à cause de la pandémie", a d'abord indiqué le numéro 10 des Gones face à la presse, et d'étayer ses propos : "Ce que ça m'a permis de réaliser, c'est qu'on peut tout perdre à tout moment. Il faut donc que je continue à rentrer sur le terrain, à m'amuser, montrer mon talent, essayer d'être le meilleur possible. Tout le monde ne revient pas d'une blessure comme celle-ci. Il faut que je sois reconnaissant de pouvoir encore jouer. En dehors du monde du football, on a tous nos vies et on n'est pas forcément la priorité des gens quand on est blessé. Ça m'a fait réfléchir à l'après-carrière. Ça m'a permis aussi de me reconcentrer sur mes priorités".