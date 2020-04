OL - Un ancien de la Roma encense Rudi Garcia

Federico Balzaretti à la retraite depuis 2015, est revenu sur ses souvenirs avec Rudi Garcia, son ancien coach à la Roma (2013-2015). Auprès de So Foot, il explique que l'actuel entraîneur de l'OL accordait beaucoup de confiance à ses joueurs. "Il nous faisait très bien jouer, il préparait très bien les matchs. Il nous laissait aussi la liberté d’interpréter un certain style de football. Il nous donnait les principes de jeu et laissait de la liberté aux joueurs les plus importants. Je pense que c’était très juste".

L'ancien défenseur central de l'Italie revient ensuite sur un aspect de la personnalité du coach français, "c’est quelqu’un qui est toujours positif, j’aime bien ça". Garcia avait permis à la Roma de réaliser le meilleur début de saison de l'histoire de la Serie A, avec dix victoires sur les dix premiers match en 2013.