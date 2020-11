OL - Un grand espoir proche de passer pro

Le centre de formation de l'Olympique Lyonnais est l'un des plus performants d'Europe, selon une étude de l'Observatoire du football. C'est pour cela que les Gones misent beaucoup sur leurs pépites, et cherchent à signer des jeunes rapidement. Ainsi, après plusieurs semaines de négociations, un accord a été trouvé entre le club et les représentants du joueur pour la signature du premier contrat professionnel de Florent Da Silva (17 ans). A noter que le jeune milieu de terrain avait refusé une première proposition en mai dernier. Il ne reste que quelques détails mineurs à régler pour la signature d’un contrat de 3 ans. Bonne nouvelle pour les Lyonnais