OL - Un groupe rajeuni face à Toulouse

Après Reims et Lille ce mardi, Lyon tentera d'obtenir le troisième billet qualificatif pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, mercredi à l'occasion de la réception de Toulouse en début de soirée (18h45). Pour cette rencontre, Rudi Garcia a convoqué un groupe de dix-neuf joueurs parmi lesquels plusieurs jeunes (Solet, Bard, Caqueret, Cherki, Gouiri). Pour rappel, l'entraîneur lyonnais est privé de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde jusqu'à la fin de la saison, mais aussi de ses latéraux Rafael, Marçal, Dubois et Koné.

LE GROUPE DE L'OL

Lopes, Tatarusanu - Tete, Marcelo, Andersen, Denayer, Bard, Solet - Aouar, Caqueret, Tousart, J.Lucas, T.Mendes - Terrier, M.Dembélé, Cherki, Gouiri, Cornet, B.Traoré.