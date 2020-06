OL - Un nouveau nom pour le Groupama Stadium ?

Inauguré en janvier 2016, le Groupama Stadium pourrait changer de nom cet été. Le contrat de naming avec la société d'assurance arrive à échéance fin juillet et Jean-Michel Aulas souhaite avoir une visibilité sur ce dossier dans le courant du mois de juin. C'est ce qu'il a confié mercredi en conférence de presse. "On a plusieurs pistes, l’une c'est de continuer avec Groupama, mais on a aussi d’autres groupes intéressés, malgré la crise sanitaire. Les choses vont s’éclaircir rapidement", a précisé le président lyonnais.

Groupama pourrait donc rester partenaire de l'OL, mais le nom de Fly Emirates, qui devrait devenir le nouveau sponsor maillot de l'OL, avait été cité il y a quelques mois. À suivre...