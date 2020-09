OL - Un problème avec Rudi Garcia ? Bertrand Traoré répond

Bertrand Traoré l'a compris ces dernières semaines, il n'entre plus dans les plans de l'Olympique Lyonnais et de Rudi Garcia. L'attaquant burkinabéen de 25 ans, qui n'a pas disputé la moindre minute durant le Final-8 de la Ligue des Champions, a évoqué sa relation avec le technicien dans un entretien pour L'Etalon.net.

"Quand le coach est arrivé, dès le début les choses étaient claires. Il m’a mis deux matches de suite sur le banc. Le troisième match, j’étais dans les tribunes. Je ne dirais pas que le message était très clair, mais il était assez clair. Il a ses préférences, il fait ses choix. Je respecte, je travaille. J’essaie de donner le maximum de moi-même et on verra ce qui va se passer. Mais, c’est des choses qui arrivent dans la vie d’un footballeur. Il faut rester concentré sur ce que je dois faire. Ce que je sais faire, c’est jouer sur le terrain. Après, ce qui se passe autour, c’est à vous les journalistes de commenter. Pour moi le plus important, c’est de rester concentrer sur le terrain" a-t-il déclaré.