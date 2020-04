OL - Un retour de Benzema à Lyon ? 'Tout sauf une bonne idée' selon Rothen

Au cours d'une interview pour OLTV, Karim Benzema a ouvert la porte à un retour à Lyon dans quelques années afin de potentiellement terminer sa carrière où elle a débuté. Mais pour l'heure, le Français a encore deux ans de contrat au Real Madrid où il continue de briller. Or, d'après Jérôme Rothen, un retour du madrilène à Lyon ne serait pas une bonne idée.

"Je pense que c'est tout sauf une bonne idée de vouloir finir où on a commencé. Tu as le sentiment de redonner ce que le club t'a amené quand il t'a lancé. Mais si Benzema quitte le Real Madrid, ce sera parce qu'il sera moins bien physiquement, moins bien mentalement et moins performant. Ce n'est pas utile qu'il vienne gâcher la fin de sa carrière avec un retour à Lyon, même si ça ferait plaisir à tous les Lyonnais. Il a laissé une image fantastique, c'est un joueur qui a fait rêver à Lyon et a réalisé une carrière fantastique au Real. Mais c'est tout sauf une bonne idée de finir sa carrière à Lyon" a déclaré l'ancien parisien sur RMC.