OL - Une qualif pour sauver la saison ? La réponse de Rudi Garcia

Une qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions pourrait-elle sauver la saison 2019-2020 de l'Olympique Lyonnais ? Pour Rudi Garcia, l'entraîneur rhodanien, cette question n'a pas lieu d'être. Face à la presse, ce jeudi après-midi à la veille de retrouver la Juventus Turin, le technicien des Gones a insisté sur les quelques réussites de l'exercice de ses hommes. "Ce terme de sauver ne me plait pas. Quand on va en finale de Coupe de la Ligue, en demi-finale de Coupe de France et qu’on est qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, en gagnant à l’aller, on ne peut pas utiliser ce terme-là", a-t-il expliqué.

"Alors oui on parle du championnat, mais la Ligue 1 a duré 28 journées sur 38, contrairement aux autres grands championnats qui sont allés au bout. Ce n’est pas le débat du jour, mais on était cinquièmes à la 27ème journée, septièmes à la 28ème... Ce n’est pas suffisant pour l'OL, certes, mais avec les 30 points à prendre on aurait fini européens", a-t-il ensuite rappelé, et de conclure : "Ça ne sert à rien de regarder derrière, ce qu’il se passe c’est devant nous, c'est ce match contre la Juventus. La musique de la Ligue des Champions va résonner demain dans le stade, ça suffira à notre motivation. Il faut se concentrer sur le bonheur de jouer cette compétition".