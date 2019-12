OL - Une qualification qui donne de l'air pour Garcia

Trois jours après sa soirée cauchemardesque face à Rennes en championnat (0-1), lors de laquelle, en plus de la défaite, Reine-Adélaïde et Depay se sont rompus le ligament croisé antérieur d'un genou, l'Olympique Lyonnais s'est donné de l'air dominant aisément Toulouse en 8es de finale de la Coupe de la Ligue (4-1, analyse et notes). Pour cette occasion, Rudi Garcia avait fait tourner son effectif afin de laisser certains cadres au repos et de donner du temps de jeu aux remplaçants et aux jeunes. A l'exception des premières minutes du second acte, l'entraîneur rhodanien a apprécié la prestation dans son ensemble et se réjouit surtout qu'il n'y a ait pas de casse.

"L’objectif est atteint. On a marqué quatre buts. On a des joueurs qui ont gagné du temps de jeu. C’était intéressant de les voir. Sur le plan tactique, cela a bien fonctionné. Il y a eu de belles phases de jeu. Je n’ai pas aimé notre entame de seconde période. Je n’étais pas content car j’avais prévenu mes joueurs. On a joué trop facile… C’est une bonne soirée aussi car on n’a pas de blessé. On avait besoin de se qualifier. C’est la meilleure des préparations pour le match face à Reims, une équipe très solide. On aura un peu de sang frais, on en aura besoin. On doit donner tout ce qu’il nous reste" a-t-il déclaré.