OL - Une reprise de l'entraînement prévue le 24 mars

Selon les informations du Progrès, les joueurs de l'Olympique Lyonnais vont reprendre l'entraînement le 24 mars, à la maison bien évidemment, confinement oblige, de manière individuelle. Le quotidien régional apporte des précisions supplémentaires à ce sujet et explique que cette reprise sera principalement axée sur de la course à pied à basse intensité, des abdominaux, du gainage et de la stabilisation. L'ensemble de l’effectif rhodanien bénéficiera par ailleurs de tutoriels pour détailler les mouvements et le nombre de séries à effectuer.