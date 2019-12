OL - Une soirée noire pour Garcia

L'Olympique Lyonnais a déjà subi sa septième défaite de la saison en Ligue 1 ce dimanche, face à Rennes (0-1, résumé et notes). Au delà du résultat, les Gones n'ont rien proposé et l'addition aurait pu être plus lourde sans un Anthony Lopes inspiré, comme l'a expliqué Rudi Garcia. "Sur le match, il y a eu beaucoup de déchet et de difficultés à sortir les ballons. Et puis cette incapacité à poser des problèmes à l'adversaire. Les sorties de Jeff et de Memphis nous ont déboussolés. Si Anthony (Lopes) ne repousse pas l'échéance sur quelques situations, nous aurions pu être punis plus tôt. Nous devrions être capables de montrer de la progression. C'est comme face à Lille (0-1), il aurait fallu savoir ne pas perdre."

Surtout, l'entraîneur rhodanien a déploré les blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde. Comme Juninho, le coach de l'OL est alarmiste concernant l'international hollandais. "C'est une soirée très négative. Au-delà de la défaite, c'est la blessure de Memphis (Depay) pour qui ça ne sent pas bon et de Jeff Reine-Adelaïde. Pour Memphis, on pense que ce sont les ligaments croisés du genou gauche. Pour Jeff, nous verrons, c'est le ménisque. J'espère que nous aurons des nouvelles contraires à ce que nous pensons et que cela ne sera pas trop grave pour les deux". Si les craintes venaient à se confirmer, la saison de Depay serait donc terminée.