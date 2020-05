OL - Valbuena défend farouchement Aulas mais...

Invité de l'émission Team Duga, ce jeudi soir sur les ondes de RMC, Mathieu Valbuena (35 ans) s'est confié sur son passage à l'Olympique Lyonnais (2015-2017). L'occasion pour le petit milieu de terrain offensif de faire part de son admiration pour Jean-Michel Aulas, l'emblématique président du club rhodanien et d'évoquer l'image parfois - souvent - brouillée des Gones.

"Jean-Michel est un très bon président, on ne va pas refaire son CV, on le connaît tous. Il est très proche de ses joueurs, il essaie de défendre son club. Le problème, c'est qu'aujourd'hui Lyon n'est pas autant aimé qu'il devrait l'être. Pourquoi ? Parce que des fois les gens peuvent être agacés par le président, par ses sorties médiatiques. Moi je l'ai vu de l'intérieur, je trouve que c'est un super club, au niveau des infrastructures il y a tout, mais encore une fois je pense qu'il n'est pas autant aimé qu'il le devrait. Parce que beaucoup de gens n'apprécient pas le président...", a estimé le joueur de l'Olympiakos Le Pirée, et d'ajouter : "Comme je l'ai dit, c'est un très bon président, proche de ses joueurs, toujours là au quotidien à nous encourager. Alors oui, c'est vrai qu'il se met beaucoup en avant, mais peut-être aussi pour enlever de la pression aux joueurs".

Mathieu Valbuena admet cependant que le président des Gones a dernièrement commis quelques petites erreurs dans son management. Le départ de Bruno Genesio en fait partie selon lui : "Il y a eu des fautes. Pour moi l'une des premières a été de ne pas avoir gardé Bruno (Genesio), même si c'est un autre débat. Et que d'autres erreurs se sont faites derrière...", a conclu l'international français (52 sélections avec les Bleus, 8 buts).