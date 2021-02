OL - Vikash Dhorasoo critique l'idée de Jean-Michel Aulas

Les clubs de Ligue 1 traversent une période très compliquée. Avec la crise sanitaire et les problèmes de droits télévisés, les écuries françaises sont en plein doute financièrement parlant, et vont devoir combler des dettes. Afin que le championnat gagne en compétitivité, certains présidents et notamment Jean-Michel Aulas réfléchissent pour une Ligue 1 à 18 clubs plutôt que 20. Une option qui ne plaît pas à Vikash Dhorasoo, ancien joueur de Lyon et du Havre, désormais consultant pour la chaine l’Equipe.

"Je ne vois pas ce que cela change. On aura besoin de ces petits clubs pour la formation. On a vu l’importance que les droits télé avaient. Je ne suis pas trop d’accord avec Jean-Michel Aulas. S’il présidait un petit club, il serait en train de défendre les petits clubs. Il ne défend pas l’intérêt général. (…) On est rattrapé parce qu’on a voulu abandonner. Il faut encourager la formation et la redistribution. On a besoin des petits clubs", a-t-il déclaré.