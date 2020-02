Olympiakos - Mathieu Valbuena savoure

L'Olympiakos a créé la sensation jeudi soir en allant battre Arsenal chez lui (1-2) pour le sortir de la Ligue Europa au stade des 16es de finale. Après la rencontre, le Français Mathieu Valbuena avait du mal à contenir son émotion. "Franchement je n'ai plus de voix, on chante dans le vestiaire... c'est un moment historique pour le club", a-t-il résumé au micro de RMC Sport. "On a fait un grand match. On a souffert mais on s'est créé des occasions, on a fait douter cette équipe. Et puis c'est un scénario de fous parce qu'en menant 1-0, on s'est dit qu'il fallait aller aux penalties. Derrière ils marquent. Et Youssef (El Arabi) marque dans les derniers instants."

Le milieu offensif de 35 ans, qui a prolongé son contrat avec le club grec la semaine dernière, est aux anges. "C'est un symbole de l'état d'esprit formidable de cette équipe, d'un club formidable. Je suis épaté. On n'en croyait pas nos yeux. C'est une soirée vraiment... j'ai la chance de la vivre à cet âge-là, c'est vraiment fantastique", a-t-il poursuivi. "C'est vraiment une grande soirée pour l'Olympiakos. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas vécu des soirées européennes comme ça. Celle-là, c'est particulier. Je me sens vraiment bien ici, avec un groupe extraordinaire, avec un coach qui nous fait énormément bosser. Je suis fier de moi aussi, de vivre des émotions comme ça à 35 ans... j'espère qu'il y en aura d'autres."