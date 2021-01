OM - Ça a sérieusement chauffé entre Payet et Thauvin lors de la réunion de crise !

L'Olympique de Marseille est en pleine crise en ne remportant qu'un seul de ses huit derniers matchs. En plus des déceptions sportives, l'ambiance s'est sérieusement tendue dans le vestiaire olympien. Ce vendredi, André Villas-Boas a notamment confirmé la relation compliquée entre Florian Thauvin et Dimitri Payet. "Je ne pense pas qu'ils vont passer leurs vacances ensemble" a avoué le technicien portugais en conférence de presse.

Une révélation à laquelle RMC Sport a apporté quelques détails en révélant que les deux joueurs ont eu un échange musclé après la défaite (1-2) contre Nîmes. Après avoir entendu la soufflante du président Jacques-Henri Eyraud, le Réunionnais se serait levé et aurait reproché à son coéquipier d'être trop égoïste sur le terrain. Selon lui, l'ancien bastiais ne penserait qu'à soigner ses statistiques et par conséquent le jeu de l'équipe pencherait sur le côté droit. Le numéro dix marseillais a également souligné le manque d'effort défensif de l'ailier olympien. La critique de trop à laquelle n'a pas manqué de répondre le champion du monde 2018. Florian Thauvin a tout d'abord reconnu être sorti de son match après avoir manqué son pénalty. Il a recommandé à Dimitri Payet d'éviter de faire ce genre de reproche, en lui rappelant qu'il y a peu, son état de forme n'était pas digne d'un professionnel. Le meilleur buteur aurait bien entendu utilisé des mots bien plus crus. Si le ton est monté entre les deux joueurs, l'échange est resté verbal. Mais plusieurs cadres comme Steve Mandanda ont préféré intervenir pour éviter que la discussion s'envenime.