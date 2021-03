OM - "Je ne mens pas, l'OM n'est pas à vendre" assure Frank McCourt

L'Olympique de Marseille traverse une terrible crise sportive et connait une véritable rupture avec ses supporters, mais depuis de nombreux mois une ombre plane au dessus de la cité phocéenne et préoccupe les Marseillais, celle d'une vente du club. Depuis la tentative de rachat par Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal l'été dernier, des rumeurs évoquent l'intérêt d'investisseurs en Arabie Saoudite. Lors d'un entretien accordé au journal La Provence, Frank McCourt a assuré qu'il ne souhaitait pas vendre l'OM.

"Le club n'a jamais été à vendre, il ne l'est pas aujourd'hui et ne le sera pas demain. Je ne veux pas qu'il y ait le moindre malentendu sur ce point. Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi. C'est un projet générationnel. C'est un club de football fantastique avec beaucoup de passion. Nous l'avons d'ailleurs senti récemment" a déclaré l'homme d'affaires américain avant de reconnaitre avoir entendu parler de ces rumeurs. "Elles sont parvenues jusqu'à moi. C'est la raison pour laquelle je les démens formellement. J'aimerais trouver le moyen d'empêcher les gens de continuer à les propager. Je serai toujours transparent à ce sujet, je ne mens pas, je n'ai jamais voulu vendre l'OM. L'OM n'est pas à vendre" a assuré l'actionnaire majoritaire du club phocéen.