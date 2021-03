OM - "Le club n'est pas à vendre et ne sera pas à vendre" assure Frank McCourt

Dans un entretien accordé ce dimanche à l'émission Téléfoot sur TF1, Frank McCourt, le propriétaire de l'Olympique de Marseille, a réaffirmé son attachement au club phocéen, qu'il ne compte pas vendre : "La plupart des gens ne sait pas que le club appartient à mes enfants. Donc oui le club n'est pas à vendre et ne sera pas à vendre. J'espère qu'il restera dans ma famille pendant des générations", a fait savoir l'homme d'affaires américain. Ce dernier nourrit toujours des grandes ambitions pour les Ciel-et-Blanc : "Nous allons continuer à nous battre pour gagner le championnat et un jour la Ligue des Champions. C'est toujours mon rêve, toujours mon espoir, c'est toujours le plan", a assuré le Bostonien.

Pour parvenir à ses fins, l'Olympique de Marseille va devoir, selon ses dires, apprendre à devenir "plus intelligent" et "plus créatif" quant à ses investissements futurs : "J'ai investi plus que ce que j'avais prévu sans avoir les résultats escomptés. Nous avons besoin d'être plus intelligent, plus créatif sur comment investir. Prendre de l'argent et de le mettre sur la table, cela ne suffit pas pour atteindre les objectifs. L'argent ne fait pas tout. C'est tout ce que je dis. Bien sûr on a besoin d'investir et on va continuer à investir, mais c'est important de le faire judicieusement", a estimé Frank McCourt.