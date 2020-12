OM - "On a été extraordinaires" s'enflamme André Villas-Boas

L'Olympique de Marseille s'est imposé (2-1) face à l'AS Monaco ce samedi après-midi lors de la 14ème journée de Ligue 1. Les Marseillais ont montré un visage conquérant sur les quarante-cinq premières minutes avant de reculer et faire preuve de maitrise en seconde période. Présent en conférence de presse après la rencontre, André Villas-Boas était ravi de la prestation de ses joueurs. "On a fait une très bonne première mi-temps, on a eu la maîtrise du ballon et beaucoup d’occasions. On a été extraordinaires. La fatigue s’est installé en seconde période, on a été un peu plus en difficulté. On voulait profiter des espaces dans leur dos. On rate une grosse occasion pour le 3-0 avec Thauvin. On a été compacts. On a tenu jusqu’à la fin avec une défense à cinq. Les joueurs étaient fatigués. C’est une victoire très importante pour nous dans un week-end où on peut profiter (des résultats) de PSG-OL et Lens-Montpellier" a déclaré le technicien portugais.

AVB est revenu également sur l'élimination de l'OM en Ligue des Champions et la bonne réaction des Phocéens. "La régularité est décisive dans ce championnat. C’est vrai que sur l’aspect émotionnel, c’était très dur la fin de notre aventure européenne. Je félicite l’équipe qui a été capable de faire une prestation comme ça pour avoir une victoire importante contre un adversaire direct. Enchaîner à Rennes serait une très bonne nouvelle. Ça démontre une très grosse force de caractère. C’est très important pour la suite" a salué l'entraineur lusitanien.