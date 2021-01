OM - "On est sur une période où c'est compliqué" confesse Steve Mandanda

L'Olympique de Marseille a enchainé une troisième défaite consécutive ce vendredi soir face à l'AS Monaco (3-1) lors de la 21ème journée de Ligue 1. Le club phocéen traverse une sérieuse zone de turbulence de la podium continue de s'éloigner. Interrogé au micro de Cana +, Steve Mandanda est revenu sur la rencontre et sur la situation actuelle des Olympiens.

"On fait une bonne 1e mi-temps, où on est assez solides et à ne pas trop subir. Après, on est sur une période où c’est compliqué. On prend 3 buts sur coup de pied arrêtés, on n’est pas assez concentrés. Et le deuxième n’aurait pas dû être validé. C’est comme ça, le moindre petit truc on le paye cash. Mais on n’a pas choix. Il faut tenir mentalement. La saison reste longue et il ne faut pas lâcher. Il y a tout en ce moment qui est un peu contre nous : les résultats, les pépins physiques, le départ de Morgan… Le facteur chance ne nous a pas souri pas non plus. Mais, ce ne sont pas des excuses. Il faut assumer. Il faut être fort mentalement dans ces circonstances. On fait front, et on est à fond derrière le coach. On sait ce qu’on lui doit. On doit donner le maximum pour renverser la tendance. On ne sort pas de cette situation en un claquement de doigts" a déclaré le portier olympien.