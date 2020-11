OM - "On se remet en question après chaque match" assure Boubacar Kamara

L'Olympique de Marseille s'est imposé (3-1) face au FC Nantes ce samedi lors de la 12ème journée de Ligue 1. Avec cette victoire, les Marseillais font leur retour sur le podium avec deux matchs de retard. Performants en championnat mais catastrophiques en Ligue des champions, Boubacar Kamara a assuré que lui et ses coéquipiers se remettaient en question après chaque rencontre.

"On joue tous les trois jours, on n'a pas vraiment le temps de bosser. Après chaque match, on se remet en question, on visionne toutes nos erreurs, ça fait avancer. Cette victoire fait du bien, ça faisait longtemps que l'on n'avait plus joué en Championnat. Avec deux matches en retard, sur le plan comptable, on n'est pas encore largué..." a déclaré l'international espoir français.