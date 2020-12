OM - Adil Rami conseille un attaquant pour le mercato

Consultant pour RMC Sport, Adil Rami (34 ans), aujourd'hui à Boavista, a apporté son regard sur l'effectif de l'Olympique de Marseille. Le défenseur français a ainsi donné un conseil aux dirigeants phocéens en leur dévoilant le nom d'un attaquant fait pour la cité phocéenne !

"Il y a un joueur qui ne joue pas beaucoup et qui pourrait être intéressant. C'est Kevin Gameiro. De partout où il va, il claque, il claque et il claque. Et puis il étire les lignes. Il y a des joueurs talentueux au milieu à l'OM, qui auront plus d'espaces avec un mec rapide qui prendrait la profondeur" a-t-il déclaré. Rami connait bien Gameiro puisqu'ils ont évolué tous les deux à Séville.