OM - Adil Rami dézingue Eyraud

On savait déjà que la relation entre les deux hommes n'était pas au beau fixe, mais le temps ne semble pas arranger les choses. Licencié par l'Olympique de Marseille en août 2019 pour "faute grave", Adil Rami en veut toujours à son ancien président Jacques-Henri Eyraud. Actuellement en procès avec le club phocéen, l'actuel joueur de Boavista a profité d'un entretien avec Le Figaro pour s'attaquer à JHE.

"J’adore ce club et les gens qui le suivent, mais il y a une personne que je hais. Il a eu l’habitude de travailler avec Mickey et Dingo et il croit que c’est la même chose dans le monde du foot. Il m’a manqué de respect et les gens ne connaissent pas les vraies raisons de ma sortie avec l’OM. On pense que c’est à cause de « Fort Boyard » (il avait participé à l’émission sans l’accord du club), mais ça n’a rien à voir. Je ne peux pas en parler, mais un jour, on saura la vérité. Je suis en procès avec eux, j’ai été viré injustement et la justice fera son travail" a annoncé le défenseur de 34 ans.