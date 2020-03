OM - Adil Rami et la défense catastrophique de l'OM l'an dernier : 'c'était l'A8'

Au cours d'un live Instagram avec un journaliste du Phocéen, Adil Rami est revenu sur les largesses défensives de l'OM l'an passé. Le défenseur de 34 ans, aujourd'hui à Sotchi en Russie, n'a pas hésité à critiquer le jeu proposé par Marseille à la suite d'une question sur son remplaçant, Alvaro.

"Si l'OM m'a remplacé par un mec pas mal (Alvaro) ? Le mec pas mal, il est bien, parce que le bloc il est pas mal. Tu mets ce mec-là avec l'année de merde qu'on fait, et avec notre jeu, ce n'est pas la même, c'est beaucoup plus compliqué. A une période, l'autoroute A8 on l'avait, radars, pas radars, il y a tout qui passait. Pourtant le football c'est super facile. Soit tu es en bloc, soit tu ne l'es pas. Soit tu te bats, soit tout le monde défend, soit.." s'interrompt-il. "A un moment donné, on avait perdu ce délire-là à l'OM, tout le monde voulait briller. Parce qu'à Marseille on veut toujours briller individuellement parfois quand on perd un peu les pédales. Là t'as un bon coach, qui te fait comprendre des choses. Le plus important c'est le bloc défensif. C'est la base, la base du bâtiment".