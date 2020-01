OM - Adil Rami ressent toujours de l'amertume envers ses anciens dirigeants

Entre Adil Rami et l'Olympique de Marseille, l'histoire s'est mal terminée. L'été dernier, le défenseur central français a été licencié pour faute grave par Jacques-Henri Eyraud. Désormais à Fenerbahçe, le joueur de 34 ans ne joue quasiment pas et rêve d'un retour en Ligue 1. Un retour, s'il venait à se faire, qui ne serait pas à Marseille, en témoigne l'amertume que Rami conserve vis à vis de la fin de son aventure sur la Canebière.

"Quand on connaît l’histoire, ça a été très choquant et lunaire de se faire virer. J’étais ultra motivé pour prendre une revanche lors de ma troisième saison à Marseille. Le président du club en a décidé autrement. A l’OM, on m’a coupé l’herbe sous le pied" a-t-il confié dans les colonnes du Parisien. L'ancien marseillais en a profité pour régler ses comptes avec son ancien président qui avait déploré un manque de professionnalisme chez le joueur. "Il dit ce qu’il veut. C’est son opinion. J’ai la mienne. J’ai toujours eu conscience de ce qu’impliquent mon statut et mon métier de footballeur professionnel."