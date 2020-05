OM - Adil Rami tacle Jacques-Henri Eyraud et demande son départ !

Parti de Marseille sans garder des contacts très cordiaux avec le président Eyraud, Adil Rami a profité d'un post Instagram pour tacler son ancien président quant à la situation actuelle à Marseille.

Passé par l'Olympique de Marseille entre 2017 et 2018, Adil Rami a vécu une première saison remarquable qui lui avait rouvert les portes de l'équipe de France et offert un ticket pour devenir champion du monde en juillet 2018. Avec les Phocéens, il avait notamment atteint la finale de l'Europa League un 16 mai 2018 et s'était incliné face à l'Atlético de Madrid (0-3). Au bon souvenir de son été couvert d'or, le défenseur français s'est engagé en février dernier avec le club russe de Sochi où il sera en fin de contrat en juin prochain.

Malgré les deux années écoulées et une fin d'aventure particulière à Marseille, Rami garde un très bon souvenir de son passage et a tenu à publier une photo en souvenir de cette finale malheureuse, sur son compte Instagram. "Deux ans jour pour jour depuis la finale d'Europa League 2018 contre l'Atlético de Madrid. Je n'oublierai jamais cette belle saison, l'ambiance, la ferveur, l'équipe et ce parcours du combattant pour au final, échouer sur la dernière marche d'une gloire de plus l'Olympique de Marseille et moi-même... Merci encore à vous : la team, les supporters, les habitants, les employés du club et j'en passe" a-t-il écrit.

Réputé pour son franc-parler, le natif de Bastia ne s'est pas arrêté là et a profité de l'actualité mouvementée sur la Canebière pour adresser un tacle à son ancien président, Jacques-Henri Eyraud. "PS : en tant que supporter de l'OM, j'aimerais voir votre (.) quitter cette institution... pour le bien de l'humanité" a-t-il écrit sans préciser le mot président, le tout accompagné notamment du hashtag "garder l'entraîneur" ("keep the coach").