OM - Ajroudi réaffirme son rêve de ramener des 'stars du football'

Lorsque Mohamed Ayachi Ajroudi a présenté son projet de rachat de l'OM, il a annoncé son rêve de faire venir des grands joueurs comme Cristiano Ronaldo. Dans un entretien à La Provence, il a réaffirmé ce souhait. "Il faut amener des stars du football. On veut rêver", a-t-il confié. Pour attirer ces "stars", il faudra forcément beaucoup d'argent. "On a des objectifs et pour les atteindre, il faut mettre les moyens qu'il faut", a-t-il expliqué. Pour le moment, "aucun montant n'a été défini" comme l'a rappelé Ajroudi.

Cependant, avant de convaincre les "stars" de venir à l'OM, l'homme d'affaires tunisien devra d'abord convaincre Frank McCourt de vendre le club...