OM - Alvaro a de très gros doutes sur son avenir

Alvaro, prêté par Villarreal à l'Olympique de Marseille, avoue être dans le doute concernant son futur...

Homme fort de la défense de l'Olympique de Marseille cette saison, Alvaro Gonzalez (30 ans) s'est fait une place chez les Phocéens. Prêté avec option d'achat par Villarreal, l'Hispanique (19 titularisations en 20 rencontres de Ligue 1) a tout mis en oeuvre pour être conservé, à la fin de la saison, par ses dirigeants. Mais entre la crise épidémique liée au coronavirus, qui laisse quelques zones d'ombres dans les discussions OM-Villarreal, et le départ d'Andoni Zubziarreta, l'Espagnol est désormais en plein doute.

En effet, Alvaro ne sait plus, désormais, si Marseille compte bel et bien le conserver, d'autant plus qu'André VIllas-Boas menace, lui aussi, de quitter l'aventure. "J'espère que ça va se régler mais il y a aussi la situation actuelle assez agitée. La personne qui m'a fait confiance est partie (Zubizarreta) et on va voir ce que décide le coach qui était aussi l'homme de confiance d'Andoni. J'attends de voir ce que décide le club. Pour le moment on ne sait rien. C'est assez étrange car on passe de la joie de pouvoir jouer la Ligue des Champions à voir des licenciements et du mouvement au club. On ne sait pas comment est la situation au club." a-t-il déclaré à la Cadena Ser.

Pas vraiment rassuré, Alvaro se pose des questions sur les choix de l'OM. "Si les pièces importantes bougent au sein du club, imaginez ce que ça peut être pour nous qui sommes juste des pions, et on est 25. On est donc un peu en attente. Villas-Boas m'a beaucoup fait confiance et m'a appris et je le remercie. C'est un grand coach. Il est très exigeant mais très clair aussi. Il sait parler aux joueurs". L'OM va devoir prendre une décision dans les prochains jours...