OM - Alvaro évoque l'importance de Villas-Boas dans sa signature

Arrivé l'été dernier en provenance de Villarreal, Alvaro Gonzalez brille pour sa première expérience à l'étranger. Au moment de sa signature, le défenseur central espagnol a été convaincu par le projet marseillais et son entraîneur, André Villas-Boas. Lui aussi arrivé l'été dernier à l'OM, l'entraîneur portugais a personnellement contacté Alvaro Gonzalez, comme l'a confié l'ancien joueur du sous-marin jaune dans un entretien accordé à L'Equipe.

"Il a été très important dans ma venue à Marseille. (Andoni) Zubizarreta, (Albert) Valentin et lui ont été à la base de mon arrivée. Une fois que je leur ai dit que je voulais venir, c'est André qui est entré en contact avec moi par téléphone. Il m'a dit que je pouvais beaucoup aider la défense en apportant certaines choses à côté des jeunes défenseurs qu'il y avait déjà. Quand André Villas-Boas t'appelle, c'est quelque chose de spécial. Recevoir un coup de fil de l'un des meilleurs entraîneurs d'Europe a été un atout de plus pour que je sois ici" a-t-il indiqué, puis d'affirmer qu'il a retrouvé son meilleur niveau grâce à AVB. "Avec la confiance qu'il m'accorde, je suis revenu au niveau que j'avais à mes débuts à Villarreal, quand on avait fait de bonnes saisons en terminant cinquième de Liga (en 2017 et 2018)."