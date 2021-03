OM - Alvaro Gonzalez : "Pour moi, Boubacar Kamara est le meilleur joueur de Ligue 1"

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Alvaro Gonzalez (31 ans) s'est attardé sur son jeune coéquipier, Boubacar Kamara (21 ans), qu'il a couvert d'éloges. Pour le défenseur espagnol, on ne fait tout simplement pas mieux en Ligue 1.

"Pour moi, c'est le meilleur joueur de Ligue 1 actuellement. Jouer en défense centrale, c'est plus facile qu'au milieu. Il l'a fait pour l'équipe. Je regarde les matches chez moi et les choses qui se passent sur le terrain et pour moi, c'est le meilleur joueur du championnat. Il a 21 ans, on croirait qu'il en a 30...", a lancé le numéro 3 des Ciel-et-Blanc devant les journalistes.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, Boubacar Kamara, capable d'évoluer en défense centrale et un cran plus haut sur le terrain, pourrait quitter les Ciel-et-Blanc cet été en cas d'une jolie offre.