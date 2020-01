OM - Alvaro Gonzalez est bluffé par l'ambiance du Vélodrome

Dans un long entretien accordé à As ce jeudi matin où il a notamment déclaré, une fois de plus, sa flamme à Marseille, Alvaro Gonzalez s'est dit agréablement surpris par l'ambiance qui régnait dans les travées du Vélodrome. Arrivé en prêt en provenance de Villarreal cet été, ce dernier (30 ans) a osé une comparaison flatteuse avec les stades espagnols.

"Honnêtement, deux amis et ma famille sont venus me voir au Vélodrome et ils se sont rendu compte que l'ambiance était incomparable avec l'Espagne. C'est un environnement spécial, où l'on vit le foot d'une manière différente. La ville est paralysée quand ça joue. Et c'est réciproque. Les supporters se rendent compte que nous donnons tout sur le terrain, alors ils répondent depuis les tribunes".