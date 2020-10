OM - Alvaro Gonzalez et Villas-Boas volent au secours de Benedetto

À la veille d'un déplacement à Lorient, prévu ce samedi après-midi (17 heures, Stade du Moustoir) dans le cadre de la 8ème journée de Ligue 1, Alvaro Gonzalez (30 ans) et André Villas-Boas (43 ans), défenseur central et entraîneur de l'Olympique de Marseille, ont fait face à la presse en ce vendredi après-midi. Les deux hommes ont profité d'être devant les journalistes pour apporter leur soutien à Dario Benedetto (30 ans), muet depuis le début de la saison et sous le feu des critiques.

"Le problème ce n'est pas Dario, c'est toute l'équipe. Je le vois tous les jours à l'entrainement, j'ai beaucoup de confiance en lui", a lancé l'axial espagnol. "Il m'a dit coach je n'en peux peux je suis à sec, je dois marquer. Je suis avec lui. À Lille Jonathan David a coûté trois fois plus cher et n'a pas marqué non plus à Lille, mais là personne ne dit rien", a ajouté le technicien lusitanien.