OM - Alvaro Gonzalez furieux contre l'état l'état d'esprit de ses coéquipiers

L'Olympique de Marseille s'est incliné (1-2) face au Nîmes Olympique ce samedi lors d'une rencontre comptant pour la 20ème journée de Ligue 1. Après un penalty pas cadré ainsi que de nombreuses occasions manquées, les Marseillais n'ont jamais su revenir dans le match. Une fois menés, les Phocéens n'ont pas montré de signe de réaction ce qui a a énervé Alvaro Gonzalez. Présent au micro de Téléfoot après la rencontre, le défenseur de 31 ans a critiqué l'état d'esprit de ses coéquipiers.

"On ne peut pas faire la merde qu'on a fait aujourd'hui, on doit avoir du respect pour le maillot, on doit courir, se battre sur le terrain, aujourd'hui on n'a rien fait. On parle du coach, mais c'est nous. On ne peut pas faire ce type de match quand on joue à l'OM" a déclaré l'Espagnol.