OM - Alvaro Gonzalez ne veut plus entendre parler de Neymar

Au mois de septembre dernier, Alvaro et Neymar ont offert un triste spectacle lors du classique tendu entre le PSG et l'Olympique de Marseille (0-1). En effet, les deux hommes se sont écharpés une bonne partie de la rencontre, avant que le second accuse le premier d'insultes racistes. Après plusieurs jours de débats, d'informations, de déclarations par presse interposée, le Marseillais, qui a reçu des menaces de mort, n'a finalement eu aucune sanction, faute de preuve.

Interrogé hier au micro de Canal+, dans le Canal Football Club, le défenseur espagnol est revenu sur cette altercation et les jours difficiles qui ont suivis. "Ça a surtout été un moment difficile. On peut dire ce qu'on veut de moi, on peut discuter, mais je pense qu'il y a des choses qui doivent rester sur le terrain, surtout concernant des sujets aussi délicats, quand on utilise le mot racisme ou le mot homophobie. Je ne veux plus parler de lui, je pense que Neymar se comporte d'une certaine manière sur le terrain, et d'une autre en dehors [...] Les mots prononcés ne doivent pas être sortis de leur contexte, et surtout il ne faut accuser personne d'avoir prononcé des insultes racistes car cela n'a pas été le cas, des deux côtés. Avec toutes les caméras qu'il y a dans un stade, ça se serait su, clairement. Affaire classée donc" a-t-il déclaré.