OM - Alvaro Gonzalez remercie André Villas-Boas

André Villas-Boas n'est plus l'entraineur de l'Olympique de Marseille depuis mardi. Le technicien portugais a démissionné avant d'être par la suite mis à pied par ses dirigeants et si la situation est un peu floue, ce qui est sûr c'est que le Lusitanien ne prendra plus place sur le banc du stade Vélodrome. Un départ qui a chagriné certains supporters mais également plusieurs joueurs de l'OM. Alvaro Gonzalez a notamment tenu à remercier son désormais ancien entraineur ce vendredi soir.

"Merci André Villas-Boas et chacun des membres du staff technique de m'avoir toujours fait confiance, d'avoir réalisé ensemble le rêve de faire mes débuts en Ligue des Champions, mais surtout de m'avoir permis d'être dans un club unique et formidable, l'OM que j'aime. Merci de tout mon cœur. OBRIGADO" a posté le défenseur central espagnol sur son compte Twitter.