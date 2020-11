OM - Alvaro Gonzalez veut aller chercher l'Europa League pour la fierté

Une série noire. Les Marseillais ont enchaîné ce soir une 4e défaite consécutive face à Porto (0-2) en Ligue des Champions. Le défenseur central Alvaro Gonzalez a tenu à s'exprimer après cette rencontre sur RMC Sport, et a évoqué l'objectif d'aller décrocher la 3e place du groupe, synonyme de qualification en phase finale d'Europa League.

"C’est difficile pour nous, on n’a pas bien joué. On doit accepter la supériorité en face. Le penalty nous fait mal. Il nous reste encore deux matchs de Ligue des Champions, on a une chance d’aller en Ligue Europa et on va se battre pour cela. L’Olympiakos, c’est la seule chose qu’il nous reste à penser, pour notre amour propre, pour la fierté, et pour finir sur une bonne note" , a lancé l'Espagnol.