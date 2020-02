OM - Alvaro ne cache pas ses ambitions

Formé au Racing Santander puis passé par le Real Saragosse, l'Espanyol Barcelone et Villarreal, Alvaro Gonzalez avait fait toute sa carrière en Espagne, jusqu'à son arrivée à Marseille l'été dernier. Décrié par les fans du sous-marin jaune, le défenseur central se refait une santé sur la Canebière, à tel point qu'il est déjà un élément déterminant dans le onze d'André Villas-Boas. Cette semaine, il a connu sa toute première défaite avec l'OM, plus de six mois après l'entame de la saison. Dans une interview pour l'Equipe, celui qui a fêté ses 30 ans récemment (8 janvier) explique qu'il traverse l'un des meilleurs moments de sa carrière. De quoi le faire rêver de sélection.

"Avant, beaucoup de joueurs arrêtaient leur carrière à 30 ans, mais beaucoup d'amis m'ont dit qu'aujourd'hui c'était le meilleur âge, autant physiquement que mentalement. C'est à cet âge que tu arrives à voir tout en même temps. Ils ont raison. Je dois en profiter. Quand je suis venu ici, j'avais dit que mon premier objectif était de jouer la Ligue des Champions. Les gens pensaient que j'étais un peu fou. On est sur une lancée qui peut nous permettre de le faire et on doit être conscients qu'on doit y arriver. J'ai aussi dit que je voulais découvrir la sélection espagnole. C'est mon rêve un peu fou, mais je veux le faire savoir. Je joue toutes les semaines avec des joueurs internationaux. Strootman, Mandanda, Sakai, Payet... Tout le monde va dans sa sélection. J'aimerais faire pareil" a déclaré l'ambitieux défenseur marseillais.