OM - Alvaro rassure sur son état de santé

Sorti sur blessure face au PSG (0-2) après une blessure au genou, Alvaro Gonzalez a tenu à rassurer ses fans. Sur les réseaux sociaux, le défenseur de l'OM a fait savoir que son genou allait très bien. Il en profite pour remercier les messages de soutien, mais aussi ceux "qui souhaitent le mal".

"Merci à tous pour vos messages. Je suis bien, mon genou va bien. Ce n'est pas grave, on va travailler pour être le plus tôt possible avec l'équipe. Merci aussi à ceux qui souhaitent le mal, merci beaucoup et désolé parce qu'Alvaro est fort et il va revenir le plus tôt possible. Mon genou va très bien. Allez l'OM" a-t-il déclaré.