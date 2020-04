OM - Alvaro se positionne sur la fin de saison

Alvaro Gonzalez, qui devrait poursuivre son aventure à Marseille où il se sent pleinement épanoui, a évoqué la reprise du championnat. Même si de nombreux doutes subsistent quant à la possibilité de finir la saison de Ligue 1, "le meilleur pour tout le monde, ce serait de finir le championnat" selon le défenseur prêté par Villarreal.

Alvaro (30 ans) rappelle les enjeux importants pour l'OM (2ème) en cette fin de saison, "par exemple pour nous qui jouons une place qualificative en Ligue des Champions, ou d’autres qui ne veulent pas descendre en Ligue 2 c’est une situation compliquée. Ce serait injuste d’arrêter le championnat et de ne pas réaliser nos objectifs" déclare-t-il. Les objectifs de l'Espagnol sont clairs : "j’espère qu’on finira au mieux. Même s'il faut finir la Ligue 1 un peu plus tard, tenter de la terminer pour que chacun réalise ses objectifs, et jouer les 38 journées de championnat. C'est ce qui serait le plus logique pour tout le monde".