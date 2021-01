OM - Alvaro touché, Payet et Eyraud visés... Que s'est-il passé dans le chaos de la Commanderie ?

Les supporters de l'Olympique de Marseille ont procédé à une opération coup de poing, ce samedi, à la Commanderie. Projectiles, fumigènes, caillassages, le chaos règne...

Scènes rares de tension du côté du centre d'entraînement l'Olympique de Marseille ce samedi après-midi. En effet, environ 400 supporters, des différents groupes ultras, se sont réunis afin de frapper fort à la Commanderie. Peu avant 14h30, ces hommes sont passés à l'action pour une opération coup de poing.

Comme l'attestent de nombreuses vidéos, les supporters ont alors jeté des pétards, lancé des fumigènes par centaines par-dessus les grilles du centre d'entraînement. Dans la confusion totale, et par manque de sécurité, environ cinquante de supporters sont entrés dans le centre. Et à l'intérieur, de grosses scènes de tension et de violence sont également survenues. Des vitres ont été cassées par des fans cagoulés, certains ont même réussi à entrer dans les vestiaires.

Payet et Eyraud visés

Certains joueurs ont tenté de calmer les choses en sortant sur une passerelle du bâtiment sportif, à l'image d'Alvaro Gonzalez, Steve Mandanda ou Valentin Rongier. André Villas-Boas était aussi présent selon RMC, tout comme Pablo Longoria. "Oui, ça a beaucoup crié. On n'a pas pu trop leur parler", confie un supporter présent. Pour un taulier du mouvement ultra-marseillais, "Les joueurs étaient effrayés. Ils ont compris qu'on n'était pas là pour rigoler. Ceux qui sont sortis ont fait preuve de courage. Bravo à eux. Mais où était le principal visé? Où était JHE? Avait-il quitté le navire au pire moment de la tempête?.."

Jacques-Henri Eyraud était le premier ciblé par cette attaque, Dimitri Payet le deuxième : "Heureusement que Payet n'est pas sorti. Il se serait fait violenter. On ne supporte plus les caprices de starlette de certains joueurs. Je ne pense pas qu'ils ont déjà vu, à l'OM, une action aussi violente. Cette fois, tous les groupes étaient unis et ont voulu mettre la pression" a lâché un ultra. Des affaires auraient été volées durant les incidents et plusieurs véhicules de joueurs ont été dégradés, tout comme le bus de l'OM.

Alvaro aurait été touché par un projectile

Alors que la rencontre entre l'OM et Rennes a été officiellement reportée à une date ultérieure, Alvaro Gonzalez aurait été touché durant les incidents.Le défenseur espagnol aurait reçu un projectile dans le dos, probablement une pierre pour La Provence. C'est d'ailleurs cet incident qui a été la principale raison du report du match. Selon RMC, "le vestiaire a été marqué par cet assaut de supporters", mais des supporters affirment que l'Espagnol n'était pas visé. Au contraire, il aurait même été acclamé pendant un instant. Au total, 25 interpellations ont eu lieu. Sept policiers ont, quant à eux, été légèrement blessés et trois véhicules ont été endommagés.

🔴 Ça chauffe à La #Commanderie ! Plusieurs groupes ont arrosé l’entrée du centre d’entraînement avec des fumigènes et des feux d’artifice. Ils essaient de pénétrer à l'intérieur de l’enceinte (Crédit : Cédric Monné) #OM #TeamOM pic.twitter.com/jasL2Ef6ch — La Provence (@laprovence) January 30, 2021