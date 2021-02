OM - Amavi de retour à Bordeaux, trois forfaits actés

Dimanche soir (21 heures, Stade Matmut-Atlantique), la 25ème journée de Ligue 1 fermera ses portes par un classique de notre championnat opposant les Girondins de Bordeaux à l'Olympique de Marseille. Pour ce périlleux déplacement en Aquitaine, les Phocéens vont enregistrer le retour de blessure de Jordan Amavi, leur défenseur latéral gauche.

En revanche, ils devront faire sans Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et Arkadiusz Milik. "Alvaro, Milik et Duje, on veut les avoir en pleine possession de leurs moyens pour la semaine prochaine. Duje Caleta-Car a une petite gêne au quadriceps", a précisé Nasser Larguet, l'entraîneur par intérim des Ciel-et-Blanc, en conférence de presse ce vendredi après-midi.