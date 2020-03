OM - Amavi raconte sa période difficile

A Marseille depuis 2017, Jordan Amavi est passé par toutes les émotions. Après des débuts canons qui lui ont ouvert les portes de l'équipe de France, le latéral gauche tricolore a connu une longue traversée du désert. Loin de son niveau des premiers mois, l'ancien niçois a été pris en grippe par le public marseillais et les prestations manquées se sont répétées, jusqu'à un match déclic face à Rennes, en septembre dernier. "Oui, ce jour-là, ç'a été le moment le plus dur. Ça vient après une accumulation de choses. Je sors à la mi-temps, je ne suis pas à la hauteur. Le public n'est pas content et me le fait ressentir. Dans le vestiaire, je me pose des questions. Je me demande comment j'ai fait pour en arriver là. Je suis seul avec quelques vigiles. Mais ils ne me parlent pas car ils savent que je ne suis pas bien. Je cogite beaucoup" raconte Amavi dans un entretien accordé à L'Equipe.

"Je me sens très très nul. Pas à la hauteur par rapport aux attentes du club, par rapport à moi-même, mes objectifs. Je me suis dit que je n'irai nulle part. Je me suis posé énormément de questions" ajoute-t-il, conscient qu'il n'est pas à la hauteur. Selon lui, cette chute dans ses performances a débuté à un moment précis. "Ça commence en seconde partie de la première saison, déjà (2017-2018). J'ai eu un petit pépin physique (mi-janvier) et les choses se sont gâtées à partir de ce moment-là. Je n'ai pas douté tout de suite. J'ai persisté dans ma petite routine. Aujourd'hui, je me suis remis en question. J'ai fait le nécessaire. Je n'étais jamais descendu aussi bas. Et ça m'arrive à l'OM, c'est le destin. Il fallait que j'en sorte plus fort" a-t-il expliqué. Une remise en question réussie puisque le latéral olympien renaît cette saison (25 matchs de L1, 1 but, 1 passe décisive).