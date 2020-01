OM - Ambitieux, Villas-Boas entend bien dépoussiérer l'armoire à trophées

Deuxième de Ligue 1 à la trêve (11 victoires, 5 nuls, 3 défaites et 38 points), l'Olympique de Marseille est bien parti pour retrouver la plus prestigieuse des compétitions continentales, la Ligue des Champions. La satisfaction est donc logiquement de mise chez André Villas-Boas après cette première moitié de saison de belle qualité. Mais, à quelques jours de retrouver les terrains, en Coupe de France face à Trélissac ce dimanche, l'entraîneur portugais des Ciel-et-Blanc a fait part de son envie de remporter un trophée dès cette saison.

"On est déjà sortis de la Coupe de la Ligue, qui était un objectif atteignable pour nous. Je veux essayer d'aller le plus loin possible en Coupe de France. Quand on est ici, dans la salle de presse, on peut voir le palmarès de l'Olympique de Marseille. L’objectif principal est la qualification en Ligue des Champions, mais le palmarès du club c’est aussi important", a confié le technicien lusitanien en conférence de presse, déterminé à dépoussiérer l'armoire à trophées du club. "Je ne veux pas dire que la Coupe de France est l'objectif principal, mais c'est quelque chose qui fait rêver. Je l'ai déjà dit aux joueurs, je le dis souvent, qu'à la fin on regarde le palmarès de chaque joueur. Mais si on regarde autour de nous et qu'on enlève Ricardo Carvalho qui a tout gagné, il n'y a pas trop de trophées (Ndlr, l'OM n'a plus rien gagné depuis 2012)... L'objectif principal, pour la dimension du club, est de gagner quelque chose", a-t-il conclu.