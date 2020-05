OM - Andoni Zubizarreta tout proche d'un départ !

Débarqué en octobre 2016 à l'OM, Andoni Zubizarreta serait sur le point de quitter la formation phocéenne, un an avant le terme de son contrat, annonce L'Equipe. Une nouvelle qui rend encore plus incertain l'avenir de André Villas-Boas.

Beau deuxième de Ligue 1, l'Olympique de Marseille retrouvera la Ligue des Champions la saison prochaine, après une qualification obtenue au terme d'un exercice 2019-2020 de qualité. Mais, alors que tout pourrait aller pour le mieux sur la Canebière, le club phocéen n'est décidément pas un club comme les autres. En effet, les Ciel-et-Blanc s'avancent vraisemblablement vers des jours très, très agités.

Directeur sportif du club phocéen depuis sa nomination en octobre 2016, Andoni Zubizarreta (58 ans) va quitter ses fonctions prochainement, et même très prochainement selon RMC Sport, qui raisonne en "heures". Sur la sellette depuis plusieurs mois, l'ancien gardien espagnol se considérait comme mis au placard par la direction phocéenne. Son départ n'est donc pas vraiment surprenant. Le timing, en revanche, l'est un peu plus.

Alors que l'OM, en proie à des difficultés financières, doit rassurer et surtout convaincre André Villas-Boas de rester une saison de plus à la tête de l'équipe première, cette annonce n'arrive vraiment pas au bon moment. Le technicien lusitanien a toujours, depuis son intronisation, lié son avenir à Marseille avec celui de son directeur sportif. Avec le départ annoncé de ce dernier, le flou et l'inquiétude ne sont pas prêts de se dissiper. Comme les griefs des supporters marseillais envers leur direction.