OM - André-Pierre Gignac et Benjamin Mendy se remémorent avec joie l'époque Bielsa (vidéo)

C'est désormais un océan entier qui sépare les deux hommes, mais leur relation reste toujours aussi bonne. Entre 2013 et 2015, Benjamin Mendy et André Pierre-Gignac ont noué des liens forts à l'Olympique de Marseille où ils ont tous deux côtoyé un certain Marcelo Bielsa. Dans la nuit de vendredi à samedi, les deux joueurs, désormais à Manchester City pour le premier, et aux Tigres de Monterrey pour le second, se sont remémorés leur passage sur la Canebière lors d'un live sur Instagram. Dans une bonne humeur communicative, les deux hommes ont évoqué El Loco, actuel entraîneur de Leeds en Championship (D2 anglaise). Anecdotes, rires, chambrage, APG et Mendy se sont livrés à la nostalgie pendant quelques minutes.

